Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу проведения Россией десантной операции с целью захвата Киева.
"Очень маловероятно. Все аэродромы охраняются. Сегодня любой город Украины нашпигован войсками, территориальная оборона развернута, все тренируются. Тысячи километров окопов вырыто вокруг Киева. О какой десантной операции вы говорите?... Если мы 24 февраля силами Национальной гвардии смогли погасить массированный десант, три российских вертолета положили, самых суперсовременных", - заявил он.
По его словам, у россиян попросту не получится вывести из строя систему противовоздушной обороны Украины, чтобы высадить десант, самолеты с ним будут легко сбиваемы.
"Вероятность такая существует, но в военном плане эта операция сегодня неосуществима", - добавил эксперт.
Новое наступление РФ из Беларуси - что сообщалось об угрозе
Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Россия готовит новое наступление из Беларуси, однако не в ближайшие недели.
Как говорится в отчете ISW, такое наступление может начаться в конце 2023 года.
Новая российская атака с Беларуси в течение ближайших недель, по мнению аналитиков, является менее вероятной, более вероятной такую атаку считают в конце 2023 года.