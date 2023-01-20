Вероятность проведения такой операции россиянами существует, считает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу проведения Россией десантной операции с целью захвата Киева.

"Очень маловероятно. Все аэродромы охраняются. Сегодня любой город Украины нашпигован войсками, территориальная оборона развернута, все тренируются. Тысячи километров окопов вырыто вокруг Киева. О какой десантной операции вы говорите?... Если мы 24 февраля силами Национальной гвардии смогли погасить массированный десант, три российских вертолета положили, самых суперсовременных", - заявил он.

По его словам, у россиян попросту не получится вывести из строя систему противовоздушной обороны Украины, чтобы высадить десант, самолеты с ним будут легко сбиваемы.

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"Вероятность такая существует, но в военном плане эта операция сегодня неосуществима", - добавил эксперт.

Новое наступление РФ из Беларуси - что сообщалось об угрозе

Как писал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что Россия готовит новое наступление из Беларуси, однако не в ближайшие недели.

Как говорится в отчете ISW, такое наступление может начаться в конце 2023 года.

Новая российская атака с Беларуси в течение ближайших недель, по мнению аналитиков, является менее вероятной, более вероятной такую атаку считают в конце 2023 года.