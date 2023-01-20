Комплексы IRIS-T, NASAMS и Patriot должны быть подключены к космической разведке, отметил эксперт.

Для того, чтобы комплексы IRIS-T, NASAMS и Patriot сбивали такие ракеты как Х-22, они должны быть подключены к космической разведке, то есть иметь доступ к радиолокационной сети дальнего обнаружения целей.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на соответствующий вопрос: "Эти комплексы - IRIS-T, NASAMS и Patriot - становятся эффективными на таких скоростных ракетах только в том случае, если они подключены к космической разведке, которая работает в режиме онлайн. Должна быть радиолокационная сеть дальнего обнаружения плюс спутники на орбите, которые смотрят небо или землю. И как только запускается ракета, когда ее засекли в момент пуска, у вас есть время для реакции ее перехватить. Если вы это условие не выполняете, вам просто физически не хватает времени на сбитие этой ракеты".

По его словам, ракета Х-22 пролетает 600 километров меньше, чем за 10 минут:

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"Главная проблема в этом. Если вы поздно засекли эту ракету, то ваша система не успевает среагировать… Старая ржавая калоша, но, к сожалению, летит на сверхзвуковой скорости, и из-за позднего ее обнаружения мы не можем ее перехватить".

Жданов выразил надежду, что с получением американского ЗРК Patriot Украину подключат к единой системе обнаружения целей НАТО:

"И тогда мы будем иметь возможность успешно сбивать баллистические ракеты. Я так понимаю, что сейчас ни IRIS-T, ни NASAMS не подключены напрямую к этой системе".

Украина получит ЗРК Patriot - новости

Напомним, в конце 2022 года США объявили о новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов, в том числе, о передаче ЗРК Patriot и снарядов к нему.

Кроме того, в начале 2023 года Германия объявила о поставке Украине около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Тем временем украинские военные уже прибыли на базу Форт-Силл в Оклахоме, США, чтобы тренироваться на Patriot.