Увеличить количество мобилизованных Кремль способен, отметил Мусиенко.

Вряд ли Россия, решившись на тотальную мобилизацию, сможет до лета 2024 года создать и вооружить полноценные военные соединения бригадного уровня. Сомнительным это назвал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью УНИАН.

"В какой-нибудь дальнейшей перспективе, если бы конъюнктура для них сложилась благоприятно, это возможно. А на ближайшую перспективу - не думаю", - отметил эксперт.

По мнению Мусиенко, в РФ могут увеличить количество мобилизованных, а вот снабдить их надлежащим вооружением - нет:

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"Они это и сейчас делают: под Авдеевку и на Купянское направление прибывают штурмовые группы, которые атакуют без применения техники, имея только то оружие, которое у них есть - гранаты, стрелковое вооружение, гранатометы максимум миномет. Помогает им разве что авиация".

Также Мусиенко заявил, что очереди в военкоматы из добровольцев в России не наблюдаются.

Путин заговорил о мире - что сообщалось

Напомним, во время выступления на саммите G20 Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной. Он заявил, что РФ якобы "никогда не отказывалась" от этого. Как отметил политолог Аббас Галлямов, такое заявление он сделал на фоне безуспешной войны и приближающихся выборов.

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