После вторжения в Украину Россией было выделено дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

После военного вторжения в Украину Россия увеличила расходы на охрану Крымского моста.

Об этом сообщает ВВС.

В 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.

Видео дня

Охрана автомобильной части моста в 2022 году должна стоить бюджету РФ около 700 млн рублей.

ФГУП "Управление ведомственной охраны минтранса России" до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц, в августе контракт подорожал до 66,85 млн рублей.

Также ФГУП в апреле 2022 года получило госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности".

Почти треть этой суммы (197 млн рублей) подрядчик уже получил, но пока разработал лишь рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн рублей.

За охрану железнодорожной составляющей моста отвечает Южный филиал ФГУП "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ" - госконтракт на эти услуги в 2022 году стоит 937 млн рублей.

27 февраля - после вторжения в Украину - ФГУП получило дополнительно 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста.

В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и "подмостовое пространство" и подходы к мосту.

Как отмечет ВВС, в контракте на охрану автомобильного моста есть положение о том, что стрелки из групп быстрого реагирования должны дислоцироваться, среди прочего, в таких местах, как арочные пролеты, технологические туннели и технологические ворота у опор моста.

Подрыв Крымского моста:

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии". Повреждение Крымского моста затрудняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

Вечером 8 октября росСМИ начали сообщать о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено.

8 октября Путин подписал указ об усилении защиты Крымского моста.

Вас также могут заинтересовать новости: