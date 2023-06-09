Всего были установлены имена более 50 тысяч погибших российских военных.

Журналисты установили имена 1213 российских военных, погибших на последние две недели на территории Украины.

Об этом сообщает российская служба ВВС. Отмечается, что, несмотря на завершение активной фазы российского наступления, темпы прироста потерь продолжают оставаться высокими. В частности, они вдвое превышают средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Всего журналистам уже установили имена 25 218 российских военных, погибших на войне в Украине. Однако, по оценке издания, реальные потери российской стороны могли превысить 50 тысяч человек. Как поясняется, речь идет только о тех данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация с ряда кладбищ.

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Потери России в войне

В то же время, по данным украинского Генштаба, в целом Силы обороны Украины ликвидировали 213 тыс. 770. Только за минувшие сутки было уничтожено 1 тыс. 10 захватчиков.

Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении в течение суток было обезврежено более четырех рот россиян. В своих перехватах российские оккупанты также жалуются на большие потери.

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