Всего на войне с Украиной ликвидировано почти 214 тысяч российских военных террористов.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Всего уничтожено почти 214 тысяч российских военных террористов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют около 213770 человек, из которых 1010 ликвидированы за сутки.

Кроме того, враг потерял 3901 танк (10 за сутки), 7,6 тысяч боевых бронированных машин (24 за сутки), 3702 артиллерийские системы (34 за сутки), 599 реактивных систем залпового огня (4 за сутки), 359 средства противовоздушной обороны (4 за сутки), 3247 беспилотников оперативно-тактического уровня (13 за сутки), 6410 единиц автомобильной техники и автоцистерн (26 за сутки) и 502 единицы спецтехники (2 за сутки).

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Не претерпели изменений за сутки потери вражеских самолетов - 314, вертолетов - 299, крылатых ракет - 1171, кораблей и катеров - 18.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики продолжают сосредотачивать основные силы и средства на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Сейчас на этих участках фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, за прошедшие сутки там произошло 43 боевых столкновения.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские военные нанесли десятки авиационных, ракетных и артиллерийских ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, их вооружения и техники. В Генштабе рассказали, что были поражены "важные объекты противника", зенитно-ракетные комплексы, пункты управления и артиллерийские подразделения на позиции.

В Генштабе также рассказали, что украинские воины 6 июня ударили по тренировочному лагерю "кадыровцев" в юго-западной части Донецка. Уничтожено более полусотни боевиков.

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