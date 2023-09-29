Информация о его гибели пока не может быть публично подтвержденной или опровергнутой.

Пентагон пока не подтверждает и не опровергает слухи о ликвидации командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Виктора Соколова в результате украинского удара по штабу оккупантов в Севастополе (Крым).

Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда". Она призналась, что пока достоверных подтверждений ликвидации топ-адмирала в США нет.

"У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения (о ликвидации Соколова в результате удара по штабу ЧФ РФ 22 сентября − УНИАН), но сейчас ничего не могу подтвердить", - сказала Сингх.

Ликвидация Соколова: жив ли русский адмирал

После украинского удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе появилась информация о ликвидации командующего российского флота Виктора Соколова. Впрочем, во вторник министерство обороны России опубликовало видео, на котором видно, как Соколов участвует в видеоконференции на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, поставив под сомнение заявление Украины о том, что адмирал погиб во время удара.

Украинские военные заявили, что "уточняют" полученную информацию о Соколове. Невозможно определить достоверно, является ли мужчина на видео Соколовым, когда состоялась встреча и где снимали видео.

На следующий день росСМИ активно тиражировали видео с Соколовым, который поздравлял оккупантов-спортсменов. Неизвестно, когда сняты эти видео.

На видео мужчина, похожий на Соколова, уверяет, что "Черноморский флот выполняет задачи, поставленные командованием, уверенно и успешно".

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