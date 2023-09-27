РФ неоднократно обвиняла США и союзников по НАТО в участии в конфликте.

Россия сегодня, 27 сентября, обвинила западных союзников Украины в том, что они якобы помогли в планировании и проведении ракетного удара по штабу Черноморского флота во временно оккупированном Крыму.

"Несомненно, что атака была заранее спланирована с использованием средств западной разведки, спутниковых средств НАТО и самолетов-разведчиков и была осуществлена по совету американских и британских силовых ведомств и в тесной координации с ними", — заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которую цитирует The Associated Press.

Отмечается, что РФ неоднократно обвиняла США и союзников по НАТО в участии в конфликте из-за поставок оружия, предоставления разведданных и помощи в планировании атак на российские объекты.

Видео дня

Согласно неподтвержденной информации, во время нападения на штаб-квартиру Черноморского флота были использованы ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией и Францией. Британское минобороны не дало комментариев по этому поводу.

Добавляется, что обвинение РФ появилось после того, как командир флота адмирал Виктор Соколов показался на видео. Хотя ранее утверждалось, что он погиб.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

22 сентября украинские военные поразили штаб Черноморского флота в Севастополе, а также атаковали запасной командный пункт ЧФ.

25 сентября в Силах специальных операций опубликовали обновленную информацию по потерям оккупантов и заявили о ликвидации командующего ЧФ РФ.

Уничтожение этих объектов было частью непрерывной цепочки действий украинских войск, которая началась еще с освобождения острова Змеиный. У российских захватчиков возникли проблемы из-за этих ударов.

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