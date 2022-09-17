Ночью российские захватчики выпустили по Харькову две ракеты, возник пожар.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 2-х ночи оккупанты ударили по Индустриальному району, зафиксировали 2 ракетных попадания. В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар", - отметил он.

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По словам Синегубова, при осмотре мест взрывов был установлен тип ракеты 5в55 ЗРК "С-300".

"К счастью, пострадавших нет", - добавил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в недавно деоккупированном Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий.

15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел, которые были эксгумированы сегодня на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

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