Он подчеркнул, что это количество одних только ракет, тогда как украинские города обстреливаются и из других видов вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько российских ракет ударило по нашим городам. Он сказал, что по Украине ударили уже более 2 тыс. 800 ракет страны-агрессора.

Ужасную цифру он назвал в своем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что это количество одних только ракет, тогда как украинские города обстреливаются и из других видов вооружения.

"По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, уже 2 тысячи 811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов", - подчеркнул президент.

Ранее УНИАН уже сообщал, что вчера оккупанты ударили по многим городам Украины. Вражеская атака пришлась и по Николаеву, враг бил ракетами из Херсонской области. Они попали в стадион, объект военной инфраструктуры, социальные и сельскохозяйственные объекты. По предварительной информации, обошлось без жертв.

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