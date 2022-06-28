Ракеты попали в стадион, объект военной инфраструктуры, социальные и сельскохозяйственные объекты.

Николаев и пригород подверглись массированному ракетному обстрелу из берегового ракетного комплекса "Бастион", который российские войска установили в оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация со ссылкой на Военную комендатуру обороны города Николаева.

"Поражен городской стадион, объект военной инфраструктуры и в пригороде - социальные и сельскохозяйственные объекты. Предварительно, жертв нет", - указано в сообщении.

Удары по Николаеву и Днепру: что известно

Вечером, 28 июня, в Днепре и Николаеве одновременно раздались взрывы, сопровождавшиеся задымлением.

Мэр Днепра Борис Филатов вскоре уточнил, что ракета попала в местное СТО, где в то время находились рабочие.

Никакого оружия и военных на станции не было, добавил Филатов, предприятие занималось ремонтом гражданских автомобилей.

Всего российские террористы выпустили шесть ракет п области, половину удалось перехватить системами ПВО, сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко.

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