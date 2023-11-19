Воздушные силы ВС Украины обнародовали отчет о ночной атаке РФ.

В ночь на 19 ноября Украина в очередной раз оказалась под вражеской атакой дронов: были зафиксированы пуски 20 БПЛА типа "Shahed".

Соответствующую информацию уточнили Воздушные силы ВС Украины, резюмируя новые попытки РФ нанести потери украинцам. Так, удалось уничтожить 15 вражеских целей.

По данным ведомства, Россия запускала дроны с севера (Курская область). Силы ПВО охотились на технику в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

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"В результате противовоздушного боя уничтожено 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - заявили в ВСУ.

Генштаб уточнил количество уничтоженных БПЛА за минувшие сутки

В своем утреннем отчете Генштаб также заявил об уничтожении 15 из 20 БПЛА России этой ночью. В то же время за минувшие сутки войска Украины сбили 29 из 38 иранских дронов Shahed-136/131, которые использует Россия для воздушных атак.

Оккупанты также понесли потери: авиация ВСУ 6 раз ударила по местам расположения армии РФ. Как уточнил Генштаб утром, за сутки наши войска уничтожили 1190 врагов.

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