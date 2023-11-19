Новые "боевые" потери России в Украине почти вдвое превзошли предыдущий день. Если накануне ВСУ ликвидировали 620 врагов, то сегодня Генштаб заявил о 1190 уничтоженных оккупантах.
Об этом говорится в утреннем отчете ведомства, опубликованном в Facebook. Таким образом общие потери РФ в "живой" силе по состоянию на 19 ноября составляют 318 570 человек.
Что еще потеряла Россия с 24.02.22:
- Личного состава - 318570 (+1190) человек;
- танков - 5435 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед;
- артиллерийских систем - 7744 (+18) ед;
- РСЗО - 898 (+2) ед;
- средства ПВО - 588 (+2) ед;
- самолетов - 323 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5755 (+29);
- крылатые ракеты - 1563 (+0);
- корабли / катера - 22 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед;
- специальная техника - 1096 (+6).
Оккупанты с самого утра бьют по Херсону
Между тем армия РФ с самого утра терроризирует обстрелами Херсон. По городу ведут огонь с временно оккупированного левого берега Днепра, уточнил глава МВА Роман Мрочко.
Он призвал украинцев держаться подальше от окон, чтобы не стать жертвой обстрела. По предварительным данным чиновника, взрывы раздаются в Днепровском районе города.