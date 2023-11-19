Накануне потери врага равнялись +620 человек, разница ощутима.

Новые "боевые" потери России в Украине почти вдвое превзошли предыдущий день. Если накануне ВСУ ликвидировали 620 врагов, то сегодня Генштаб заявил о 1190 уничтоженных оккупантах.

Об этом говорится в утреннем отчете ведомства, опубликованном в Facebook. Таким образом общие потери РФ в "живой" силе по состоянию на 19 ноября составляют 318 570 человек.

Что еще потеряла Россия с 24.02.22:

Личного состава - 318570 (+1190) человек;

танков - 5435 (+13) ед;

боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед;

артиллерийских систем - 7744 (+18) ед;

РСЗО - 898 (+2) ед;

средства ПВО - 588 (+2) ед;

самолетов - 323 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5755 (+29);

крылатые ракеты - 1563 (+0);

корабли / катера - 22 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед;

специальная техника - 1096 (+6).

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Оккупанты с самого утра бьют по Херсону

Между тем армия РФ с самого утра терроризирует обстрелами Херсон. По городу ведут огонь с временно оккупированного левого берега Днепра, уточнил глава МВА Роман Мрочко.

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