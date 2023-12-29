Залужный также отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего ВСУ.

Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая вызвала скандал заявлением о том, что родственники мобилизованных не должны впадать в истерику, поскольку все равно "все умрут".

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года я не имею помощников-консультантов на общественных началах", – написал он.

Залужный также отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением.

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Скандал с Аллой Мартынюк

Алла Мартынюк в интервью заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь "все равно все мы умрем". И поэтому, по ее словам, лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.

За это на нее вылилось немало хейта от украинцев.

Впоследствии Мартынюк попробовала оправдаться, объяснив, что ее просто не так поняли, и она не агитировала посылать детей на смерть, а подразумевала, что "не надо думать о плохом".

Также она снова подчеркнула, что "мы все не вечны, ведь в стране война", и поэтому лучше умереть на фронте, чем от автомобильной аварии.

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