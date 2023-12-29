Мартынюк больше не советница Залужного / коллаж УНИАН, фото фото facebook.com/CinCAFU, скриншот

Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая вызвала скандал заявлением о том, что родственники мобилизованных не должны впадать в истерику, поскольку все равно "все умрут".

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года я не имею помощников-консультантов на общественных началах", – написал он.

Залужный также отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением.

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Скандал с Аллой Мартынюк

Алла Мартынюк в интервью заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь "все равно все мы умрем". И поэтому, по ее словам, лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.

За это на нее вылилось немало хейта от украинцев.

Впоследствии Мартынюк попробовала оправдаться, объяснив, что ее просто не так поняли, и она не агитировала посылать детей на смерть, а подразумевала, что "не надо думать о плохом".

Также она снова подчеркнула, что "мы все не вечны, ведь в стране война", и поэтому лучше умереть на фронте, чем от автомобильной аварии.

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