Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, которая вызвала скандал заявлением о том, что родственники мобилизованных не должны впадать в истерику, поскольку все равно "все умрут".
"Информирую, что с 28 декабря 2023 года я не имею помощников-консультантов на общественных началах", – написал он.
Залужный также отметил, что внештатные помощники не имеют полномочий публично комментировать любые вопросы от имени Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением.
Скандал с Аллой Мартынюк
Алла Мартынюк в интервью заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь "все равно все мы умрем". И поэтому, по ее словам, лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.
За это на нее вылилось немало хейта от украинцев.
Впоследствии Мартынюк попробовала оправдаться, объяснив, что ее просто не так поняли, и она не агитировала посылать детей на смерть, а подразумевала, что "не надо думать о плохом".
Также она снова подчеркнула, что "мы все не вечны, ведь в стране война", и поэтому лучше умереть на фронте, чем от автомобильной аварии.