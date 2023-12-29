Внештатная советница Залужного Алла Мартынюк пожаловалась на волну хейта после скандального высказывания о смерти бойцов ВСУ и объяснила, что ее просто не так поняли.
В частности, она рассказала, что после ее интервью на канале "Исландия" на нее вылилось очень много хейта из-за неверной интерпретации ее высказывания - "очень много отвратительного писали и смерти желали".
По ее словам, ее просто не так поняли, и она "никогда в жизни не говорила и не агитировала посылать детей на смерть".
"Там было две мысли. Первая мысль о том, что не настраивайтесь на плохое, что обязательно ваш близкий человек будет жив и он герой".
Следующая - как отметила Мартынюк, совершенно друаяе мысль - была о том, что все равно мы все не вечны, ведь в стране война.
"И защищая наше государство, можно погибнуть и уйти из этой жизни достойно, а можно умереть и так просто, если ты идешь по дороге и на тебя что-то упало... это абсолютно два разных мнения", - подчеркнула Мартынюк.
Стоит отметить, что именно эту фразу о "достойной" смерти на войне украинцы в комментариях сравнивали с похожим высказыванием российского диктатора Путина.
Заявление Мартынюк-подробности скандала
Внештатная советница Залужного Алла Мартынюк в интервью заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь "все равно все мы умрем".
И поэтому, по ее словам, лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.