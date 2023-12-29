По ее словам, ее просто не так поняли, и она имела в виду, что "не надо думать о плохом".

Внештатная советница Залужного Алла Мартынюк пожаловалась на волну хейта после скандального высказывания о смерти бойцов ВСУ и объяснила, что ее просто не так поняли.

В частности, она рассказала, что после ее интервью на канале "Исландия" на нее вылилось очень много хейта из-за неверной интерпретации ее высказывания - "очень много отвратительного писали и смерти желали".

По ее словам, ее просто не так поняли, и она "никогда в жизни не говорила и не агитировала посылать детей на смерть".

"Там было две мысли. Первая мысль о том, что не настраивайтесь на плохое, что обязательно ваш близкий человек будет жив и он герой".

Следующая - как отметила Мартынюк, совершенно друаяе мысль - была о том, что все равно мы все не вечны, ведь в стране война.

"И защищая наше государство, можно погибнуть и уйти из этой жизни достойно, а можно умереть и так просто, если ты идешь по дороге и на тебя что-то упало... это абсолютно два разных мнения", - подчеркнула Мартынюк.

Стоит отметить, что именно эту фразу о "достойной" смерти на войне украинцы в комментариях сравнивали с похожим высказыванием российского диктатора Путина.

Заявление Мартынюк-подробности скандала

Внештатная советница Залужного Алла Мартынюк в интервью заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь "все равно все мы умрем".

И поэтому, по ее словам, лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.

Вас также могут заинтересовать новости: