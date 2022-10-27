В то же время элитные российские войска спешно переправляют на тот берег реки.

Российские войска переформатируют подразделения на Херсонщине.

Об этом Общественном рассказала руководитель объединенного координационного пресцентру Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

РФ оставляет на правом берегу Днепра только что мобилизованных россиян и спешно переправляет на левый берег десантно-штурмовые подразделения.

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"Противник пытается заминировать береговую полосу левого берега. Это говорит о том, что они готовятся к наступлению наших сил и осознавая, что он будет мощным, пытаются остановить его любыми способами. Выстраивают рубежи обороны как на правом берегу так и на левом", — рассказала Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области-что известно

Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области до 21 октября освободили 88 населенных пунктов.

При этом спикер руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В свою очередь аналитики Американского Института изучения войны предупредили, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции, чтобы обвинить украинскую армию и использовать наводнение для бегства из Херсонской области.

Позже стало известно, что противники на Херсонщине пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

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