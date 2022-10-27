Пионковский уверен. что освобождение Херсона неизбежно.

Пропаганда РФ подаст россиянам освобождение Херсона Вооруженными силами Украины, как "гуманитарную акцию по спасению мирных жителей и российских военнослужащих".

Такое мнение высказал публицист и политолог Андрей Пионтковский на YouTube-канале Фейгин Live.

По его словам, в РФ запустят информативно-психологическую специальную операцию (ИПСО) и "подменят" сдачу Херсона чем-то другим – взрывом дамбы Каховской ГЭС или применением "грязной" бомбы, например, а вещать будут:

"Никакого отступления нет, это гуманитарная акция по спасению мирных жителей и российских военнослужащих, которые уходят из "затопленных" или "зараженных" районов".

Пионтковский уверен. что с военной точки зрения сдача Херсона неизбежна.

"Более того, с военной точки зрения она даже необходима для российской армии, чтобы спасти наиболее боеспособные части, которые там остаются. Там есть морская пехота, спецназ. А политической точки зрения это невозможно! В той обстановке и в Москве, и в бункере", – отметил публицист.

Эксперт добавил, что для президента РФ Владимира Путина сдача Херсона чревата потерей политической власти, он будет всячески пытаться этого избежать.

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит под Херсоном

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне не собираются покидать Херсон хоть и устроили информационную операцию о якобы "бегстве" из города. Это сделано, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений. По его словам, ВСУ на данный момент работают над тем, чтобы окружить Херсон.

По данным Сил обороны и охраны юга Украины, сейчас российские войска переформатируют подразделения в Херсонской области.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что на южном фронте обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Вас также могут заинтересовать новости: