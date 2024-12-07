Во время этой операции украинские бойцы действовали быстро, чтобы не попасть в ловушку.

В Донецкой области украинские военные для того, чтобы освободить кварталы Торецка, которые удерживает РФ, взрывают целые многоэтажки, надеясь уничтожить оккупантов, которые в них прячутся, пишет Forbes.

Вероятно, на этой неделе, украинские нацгвардейцы из 1-го отряда "Омега" отправились к многоэтажке, которую удерживают россияне, в центре Торецка. Во время того, как пулеметчик на крыше их бронированной машины стрелял из крупнокалиберного пулемета, военные, которые сидели сзади, достали из машины взрывные заряды и бросили их в отверстие стены здания, после чего быстро обратно запрыгнули в бронемашину.

"Поехали!" - сказал один из гвардейцев.

После этого машина поехала с места, а через несколько секунд заряды сдетонировали, выбив окна на нескольких этажах здания.

В то же время один из аналитиков отметил закономерность украинских ударов по российским позициям в центральном районе Торецка. Во время ударов были заметны признаки ближнего боя, что свидетельствует о том, что украинцы совмещали свои обстрелы с пехотными атаками. После штурмов обстрелы утихли, поэтому это означает, что украинские военные вытеснили российских захватчиков, пишет Forbes.

"Сровнять город с землей, чтобы спасти его, на первый взгляд, абсурдная тактика. Но альтернативой для украинских бригад в этом секторе является сдача остатков Торецка россиянам и отступление к следующему ближайшему населенному пункту. Это почти наверняка приведет к боям - и, вероятно, полному уничтожению - в этом населенном пункте", - анализируют в издании.

Ситуация в Торецке - последние новости

Ранее боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что бои в Торецке идут даже не за подъезды, а за этажи многоэтажек. По его словам, в этих боях обе стороны несут большие потери.

В то же время командир 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Богдан Попельнуха отметил, что российские оккупанты в Торецке не прекращают "мясных штурмов". Он отметил, что все украинские военные, которые находятся в городе, являются героями, ведь делают сверхчеловеческие действия.

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