Зима не имеет особого влияния на характер боевых действий, говорит военный.

Российские оккупанты не прекращают попыток захватить город Торецк Донецкой области. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев.

"Полоса, которую держим мы - едва ли не единственное, где враг не имеет никаких продвижений около месяца. У нас также были определенные сдвиги, враг забирал некоторые позиции летом-начале осени. Но сегодня мы сели в качественные фортификации, где можем удерживать фортификации врага. Самая тяжелая задача - это ворваться на первые улицы города, что врагу, к сожалению, удалось", - сказал Иевлев.

Он добавил, что несмотря на заход оккупантов, большинство города продолжают удерживать украинские защитники. Но из-за городских боев обе стороны несут большие потери, говорит защитник.

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"Городские бои - это не в поле, где враг подошел максимально близко и начинает крыть твою позицию минометом, а ты должен отступать. Городские бои - это огромные потери как у врага, так и у нас. Там не по улицам, а не по зданиям и даже по подъездам могут развиваться силы. Три этажа одного и того же здания могут быть наши, а три - не наши", - добавил Иевлев.

Также военный рассказал, как погода влияет на события на фронте. По его словам, такого влияния, как в 2022 году погодные условия не имеют.

"Тогда это имело влияние и на скорость продвижений и на количество атак. Но это уже третья зима, в которую мы входим. Таких историй, когда они замерзали в танках - уже нет. За три зимы все научились. Что реально повлияло - это то, что по посадкам меньше групп, которые пытаются пролезть к нашим позициям, гранату бросить. Потому что упала зеленка, в тепловизор врага видно гораздо лучше... Конечно, когда будет -28, около -30, дроны не полетают так, как могли летать", - отметил Иевлев.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что россияне захватили сразу четыре населенных пункта в Донецкой области. Кроме того, враг имеет продвижение в Курахово и приближенных населенных пунтках.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают большие потери РФ. Так, в течение осени РФ платила потерями около 53 солдат за каждый квадратный километр.

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