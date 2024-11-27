Видеоролик, на котором запечатлен разрушенный Торецк, показала 42 отдельная механизированная бригада.

Российские оккупанты разрушили город Торецк, который находится в Бахмутском районе Донецкой области.

Разрушенный город с высоты птичьего полета показала 42 отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Видео воины разместили на своей странице в Facebook.

То, как выглядит Торец, показали пилоты дронов батальонной тактической группы в основе 1-го механизированного батальона 42 ОМБр.

На ролике, в частности, видно кучу изуродованных и разрушенных домов - как многоэтажных, так и многоквартирных.

Так прокомментировал видео пользователь-воин Павел Лазарчук:

"Мне этот Торецк в кошмарах будет сниться".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

В середине октября в ВСУ сообщали, что российские захватчики активно пытались штурмовать позиции наших воинов в Торецке, противники также шли на хитрости - переодевались в гражданскую одежду. В городе не осталось ни одного целого дома.

В конце ноября врио командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач, который имеет позывной "Дыра", говорил, что россияне могут до зимы полностью оккупировать Донецкую область.

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