Однако такие действия оккупантов являются незаконными.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты создали процедуру национализации недвижимости местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Известно, что большинство жителей были вынуждены покинуть регион после оккупации. Теперь захватчики начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей "своим прихвостням".

"Согласно утвержденному порядку, враг может объявить "бесхозяйственным" помещение, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги. Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30 дней переоформить право собственности. Конечно, большинство населения, которое покинуло города не сможет это сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье", - объяснили в Центре сопротивления. Видео дня

Правозащитники напомнили, что все российские правила юридически не действительны, поэтому все владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и остаются, какие бы документы не выдавали местные гауляйтеры.

Ситуция на оккупированных территориях - последние новости

Как писал УНИАН, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне начали убивать бездомных животных под видом стерилизации и вакцинации.

"И это уже тенденция. Если и бывают "акции" по стерилизации и вакцинации собак или кошек, то это единичные случаи и очень показательные, как говорится "на камеру"", - рассказали в ЦНС.

Также сообщалось, что на оккупированной Херсонщине захватчики минируют аграрные поля. Таким способом россияне пытаются / удержать захваченные территории.

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