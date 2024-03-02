Возле Работиного в первый день весны была серьезная вражеская атака, но ее отразили, отметил офицер запаса.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и россияне в ближайшее время сосредоточатся на том, чтобы "срезать выступ" возле села Работино (Запорожская область) и оттеснить оттуда защитников нашего государства.

Сейчас продолжаются формирующие операции противников, и враги пытаются прорваться с помощью разведывательных групп, об этом летчик-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан рассказал "24 Каналу". По его словам, возле села захватчики преимущественно используют технику для осуществления огневой поддержки.

"...Сначала отправляют живую цепочку, а дальше их поддерживают танки и боевые бронированные машины. Но ВСУ достают и до них артиллерией, беспилотниками, которые все в больших количествах появляются на фронте", - сказал эксперт. Офицер запаса добавил, что 1 марта возле Работиного действительно была серьезная атака со стороны россиян, но ее отразили наши защитники.

Видео дня

Аналитики DeepState показали, как по состоянию на вечер 2 марта выглядит Работино на карте боевых действий.

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Вечером 2 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты за прошедшие сутки один раз совершили тщетную атаку возле Работиного.

Стоит отметить, что украинские воины дают достойный отпор противнику, и РФ на нашей земле уже понесла колоссальные потери и в технике, и в живой силе. Ликвидировано уже 415 640 оккупантов и, в частности, 12 611 вражеских боевых бронированных машин.

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