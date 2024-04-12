В Центре национального сопротивления призвали украинцев быть осторожными на оккупированной территории, особенно во время передвижения транспортом по грунтовым дорогам.

Российские захватчики минируют сельскохозяйственные угодья на территории временно оккупированной Херсонской области. Таким образом страна-агрессор пытается удержать захваченные территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", - отметили в сообщении.

В Центре также призвали украинцев быть осторожными, особенно во время передвижения транспортом по грунтовым дорогам и сообщать о местонахождении противника по ссылке.

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"Так мы вместе сможем приблизить освобождение оккупированной территории Украины и привлечь к ответственности военных преступников и пособников террористической России", - отметили в сообщении.

Кроме этого, стало известно, что на линии фронта украинские военные уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс по минированию. Об этом сообщило издание "Милитарный", ссылаясь на Батальон беспилотных систем 44 отдельной механизированной бригады.

"На наземный беспилотник россияне установили 9 комплектов минирования полей. Комплект состоит из примитивной пусковой установки, подрывного устройства, катушек с кабелем", - говорится в сообщении.

В издании добавили, что опасность такой системы дистанционного минирования в том, что она позволяет устанавливать минные поля внезапно для армии РФ, в нужном месте и в необходимое время, однако воины бригады FPV-дронами ликвидировали этот комплекс.

Война в Украине: последние новости

Ранее представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты пользуются нехваткой у Украины сил и средств и бьют из различного вооружения по объектам критической инфраструктуры. Так он прокомментировал атаку РФ в ночь на 11 апреля.

"Если, по их мнению, там есть важные цели, то они атакуют западные регионы. У них ракеты позволяют бить по всей территории нашей страны", - объяснил Евлаш.

В свою очередь командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль заявил, что ВСУ испытывают нехватку личного состава. По его словам, в некоторых отделениях осталось два человека.

"Противник превосходит нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых - по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", - отметил Содоль.

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