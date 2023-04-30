Такие патрули захватчики организуют в Ровеньках и Должанске.

Оккупанты на захваченных территориях Луганщины заставляют местное население выполнять функцию ПВО. Солдаты вражеской армии вывели на улицы бюджетников, чтобы те патрулировали небо в поиске беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, отметив, что оккупанты решили ввести такие "патрули" после пожаров на нефтебазах.

"После нескольких пожаров на базах и нефтехранилищах и других неприятностей на оккупированных территориях в так называемой "ЛНР" решили ввести превентивные меры. Вместо ПВО или станций РЭБ на улицы, в частности в Ровеньках и Должанске, выведут работников бюджетной сферы. В течение следующих двух недель дежурные группы будут патрулировать небо, ища беспилотники", - отметил Лысогор.

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Что касается ситуации вокруг Белогоровки, которую уже который месяц россияне пробуют штурмовать, но ежедневно силы обороны их останавливают на подступах к населенному пункту, начальник ОВА сообщил, что украинские защитники делают все возможное в этой оборонительной операции, снижая атакующий потенциал врага. Противник несет потери в личном составе и технике, снижается его моральное состояние.

Что происходит в Луганской области

26 апреля 2023 года сообщалось о том, что завезенные РФ "волонтеры" грабят украинцев на оккупированных территориях. В Северодонецк и Лисичанск завозятся люди под эгидой восстановления инфраструктуры городов.

По состоянию на 29 апреля 2023 года враг усилил террор в Луганской и Херсонской областях. Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия. Особое внимание обращают на тех, у которых стоят в телефонах симкарты украинских операторов.

По состоянию на 30 апреля 2023 года российские захватчики перевели большинство больниц во временно оккупированных районах Луганской области под военные госпитали. Гражданское население не может получить медицинскую помощь. Доступа к медикаментам также нет.

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