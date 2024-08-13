По словам Ильи Пономарева, эти люди должны быть отобранными Украиной.

Пока продолжается "курская операция" ВСУ полицейские функции на этих территориях может выполнять Легион "Свобода России" и быть связью между местными жителями и военными. Впрочем, после их "освобождения" главой этих освобожденных населенных пунктов должен быть россиянин. Об этом в интервью NV сказал бывший депутат Госдумы, оппозиционный к Кремлю политик Илья Пономарев.

По его словам, в противном случае "это просто не будет работать", ведь должно быть "определенное доверие между местными и новой властью".

"Но эти люди должны быть отобранными Украиной, быть проверенными и лояльными. Съезд народных депутатов, который является теневым российским парламентом, который сотрудничает с Легионом и Украиной, может в этом помочь. Он уже два года существует и разрабатывает российскую конституцию, и концепцию переходного периода, создаст новое избирательное законодательство", - анонсировал политик. Видео дня

Следующим шагом, говорит оппозиционер, будет проведение местных выборов, "чтобы закрепить эту новую власть, чтобы она имела легитимность".

"Это нужно делать как можно скорее после того, как будет понимание, что ВСУ не выходят с этих территорий, а будут их контролировать и в дальнейшем. Если такое решение будет принято, то в этот момент нужно формировать новую власть. А как иначе они вообще могут существовать? Людей надо кормить, скоро 1 сентября, дети в школу должны ходить, пенсии нужно платить", - говорит Пономарев.

Он также считает, что идея провозглашения отдельной Курской народной республики является контрпродуктивной, потому что она "не будет ощущаться местными как нечто родное".

"Там сейчас нет такого движения, чтобы люди требовали создания какого-то отдельного государства. Это просто будет воспринято как искусственный сепаратизм, который насажден извне, это будет провоцировать сопротивление. Я считаю, что гораздо более продуктивным является объявление там Российской республики, которая была бы альтернативой Путину. По-другому, если это будет Курская народная республика, это не будет альтернативой Путину, это будет альтернативой региональной власти. А она вообще ни при чем, она не субъектная. С политической точки зрения это будет очевидная ошибка", - резюмировал политик.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

Накануне народный депутат Михаил Цимбалюк рассказал, что Силам обороны Украины во время специальной операции в Курской области удалось взять в плен "жирные фигуры", которые россияне захотят поскорее вернуть в рамках обмена.

Ранее британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, который командовал силами НАТО по быстрому реагированию, отметил, что вторжение Украины в Курскую область может стать поворотным моментом в истории России, как и Курская битва во Второй мировой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: