В частности, речь идет о кадыровцах, которые пополняют обменный фонд.

Силам обороны Украины во время специальной операции в Курской области удалось взять в плен "жирные фигуры", которые россияне захотят поскорее вернуть в рамках обмена.

Об этом сказал народный депутат Украины от фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Михаил Цимбалюк в эфире телеканала "Новини.Live".

"Обменный фонд крайне нужно увеличивать, и эта спецоперация показала, что особенно чеченцы - те, которые рассказывали о серьезном спецподразделении "Ахмат" - как раз пополнят этот фонд, тогда россияне сами будут выходить с предложением осуществить очередной обмен. Там действительно есть не только срочники, а, как говорят военные между собой, "жирные фигуры", которые Россия захочет как можно быстрее обменять", - сказал Цимбалюк.

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При этом, как сказал депутат, известно, что, по разным подсчетам, около 10 тыс. украинских военнопленных сегодня находятся в застенках РФ. "Это неофициальные данные, потому что Россия во многих случаях даже не подтверждает то, что украинские воины есть у нее в плену", - добавил Цимбалюк.

Он считает проблемой, что РФ осуществляет ненадлежащее обращение с украинскими военнопленными.

"У нас, в отличие от РФ, действительно есть несколько центров, где содержатся военнопленные россияне, которым созданы все условия на уровне международного права, которым разрешаются раз в неделю телефонные звонки к родственникам... По желанию, они даже работают и получают деньги. То есть, мы ведем себя как цивилизованное европейское государство", - отметил депутат.

Ситуация в Курской области

После начала операции Сил обороны Украины в Курской области РФ многие российские военные сдаются в плен. В одном из случаев на контрольном пункте въезда-выезда "Суджа" в плен сдалось 59 российских военнослужащих.

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