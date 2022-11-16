В пыточной правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток, которые применялись к содержащимся патриотов.

Во время стабилизационных мероприятий в деоккупированном Херсоне сотрудники СБУ и Нацполиции обнаружили очередную пыточную российских оккупантов, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Рашисты в нечеловеческих условиях содержали там местных патриотов, которые отказывались сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра пыточной правоохранители обнаружили предметы, которые прямо указывают на признаки пыток", - указано в сообщении.

Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы задокументировать все преступления оккупантов, установить виновных и привлечь их к ответственности.

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Трибунал для России

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал участников саммита лидеров стран "Большой двадцатки" поддержать создание Специального трибунала в отношении преступления агрессии России против Украины.

Глава государства отметил необходимость установления справедливости. "Это то, что провоцирует едва ли не самые большие эмоции. Когда мы освобождаем нашу землю, повсюду видим одно: Россия оставляет после себя пыточные и массовые захоронения убитых людей. Так было в Буче и других городах севера страны после оккупации. Так было в Харьковской области. То же самое мы видим сейчас и в Херсонской области", - подчеркнул Зеленский.

Провал Путина в войне с Украиной

11 ноября стало известно об освобождении Херсона - единственного областного центра, который контролировали россияне с момента вторжения 24 февраля.

Это стало для Путина самым крупным поражением в войне, считают аналитики Института изучения войны. Вывод оккупантов из Херсона затрудняет взаимоотношения главы Кремля с "фракцией ястребов". Например, рашистский идеолог Дугин накануне призвал "принести Путина в жертву".

Проблемой для Путина стали и частично мобилизованные. "Мобиков" без подготовки бросают на самые горячие участки фронта, что изрядно ударило по наступательной способности оккупантов и усилило критику Кремля и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

Сейчас, констатируют в британской разведке, российские войска перешли к обороне на большинстве участков фронта.

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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