На южном направлении можно будет усилить давление, потому что, вероятно, прибудут резервы для ВСУ, отметил эксперт.

Автор научных изданий, посвященных оборонно-промышленному комплексу Украины, Сергей Згурец рассказал об операции ВСУ на юге Украины.

Военный эксперт в эфире "Эспрессо" дал комментарий.

"Разрушение российского фронта на Харьковщине повлекло за собой информационное воздействие на группировки российских войск на других участках фронта и на Юге, где ВСУ давили противника подразделениями и огневой мощью - это все привело к каскадному эффекту свертывания обороны РФ. Было уничтожено 810 отдельную бригаду морской пехоты РФ, которая держала Южную оборону. Есть заявления, что враг уже готов сдаваться, понимая бесперспективность удержания правобережья", - сказал Згурец.

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На южном направлении можно будет усилить давление, потому что, вероятно, прибудут резервы для ВСУ, отметил эксперт.

"Возможно, у нас появляются резервы сил, которые освобождаются от действий на Харьковщине и возможно, нам удастся усилить огневое давление на Юге. Освобождение юга для нас крайне важный экономический вопрос ввиду выходов в наши порты", - добавил Згурец.

Ранее была информация, что подразделения российских оккупантов зажаты на правом берегу Днепра и готовы сложить оружие. Они ищут возможности выйти на контакт с украинскими военными.

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