Партизаны призывают оккупантов сдаваться в плен.

На Херсонщине оккупанты запасаются гражданской одеждой, готовясь к бегству.

Об этом сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Херсонщина. По информации участников движения сопротивления "Юг", в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом они хотят не только подготовиться к побегу, а если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона", - утверждает Братчук.

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Он отмечает, что от россиян максимально скрывают, что позади них выставили заградительные отряды из "кадыровцев".

"Партизаны призывают оккупантов спасать жизни и встречать ВСУ с поднятыми руками и брошенным оружием", - добавил Братчук.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

За минувшие сутки ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль.

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