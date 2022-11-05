Вооруженные силы Украины приближаются к временно оккупированному Херсону. Российские оккупанты этим готовят оборонительные укрепления для боев за город.
По данным аналитика Бенджамина Питте, оккупанты усиливают оборону на правом берегу Днепра.
"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", - говорится в сообщении аналитика.
На спутниковых снимках видно, что россияне построили длинную оборонительную линию, состоящую из малого количества рубежей.
Из этого можно сделать вывод, что оккупанты в спешке готовятся к атаке украинской армии.
Ситуация в Херсоне - что известно
Бойц ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. По состоянию на 21 октября в Херсонской области от российских оккупантов осводили более 80 населенных пунктов.
21 октября спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Херсонской области противник пытается прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.
При этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк рассказала, что оккупанты всячески стараются показать, что они якобы отступают из города, но действия врага могут быть подготовкой ловушек для ВСУ.