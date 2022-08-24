Информация о пострадавших не поступала.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о третьем за день обстреле Шевченковского района города.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в местах попадания вражеских снарядов возник пожар

"Третий за день обстрел Шевченковского района. Пожар. О пострадавших информации на данный момент нет", - отметил Терехов.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Харькове - День города. Ранее в этот день Терехов сообщал, что "утро дня города началось с обстрела Киевского района"и было зафиксировано попадание в частный дом. В результате инцидента никто не пострадал. Также оккупанты вели артиллерийский обстрел Шевченковского района.

Позже мэр города сообщил, что вечером российские оккупанты снова обстреляли Харьков-второй раз за день был обстрел Шевченковского района.

В вою очередь народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что оккупанты продолжают накапливать свои силы на Донбассе и юге Украины, а также сохраняется угроза для Харьковской области. Потому что враг сосредоточил достаточно большое количество средств поражения на границах Белгородской области и на оккупированных украинских территориях.

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