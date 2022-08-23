Об этом сообщил Федор Вениславский - народный депутат Украины.

Оккупанты продолжают накапливать свои силы на Донбассе и юге Украины. Кроме этого, сохраняется угроза для Харьковской области.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Два наиболее концентрированных направления сейчас - это Донбасс, а также (оккупанты - УНИАН) перебрасывают свои силы на юг Украины. Николаевская, Одесская, Запорожская области - это те цели, которые они определили для себя как одни из приоритетных", - отметил он.

Также, по его словам, сохраняется угроза для слобожанско-восточного направления, а именно для Харьковщины. Враг сосредоточил достаточно большое количество средств поражения на границах Белгородской области и на оккупированных украинских территориях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США призвали своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы обстрелов в ближайшие дни.

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