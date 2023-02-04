Из-за противников в двух городах Донецкой области погибли люди.

В Донецкой области в результате российской агрессии погибли за сутки по меньшей мере двое жителей.

Еще 14 человек в области получили ранения, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "За 3 февраля стало известно о двух жителях Донецкой области, убитых россиянами: в Торецке и Бахмуте", - отметил он.

Кириленко отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Ситуация в Донецкой области - сегодня это стоит знать

На востоке Украины уже не один месяц продолжаются ожесточенные бои, город Бахмут стал настоящей крепостью защитников нашего государства.

Враги много раз обстреливали мирные населенные пункты Донецкой области, есть много жертв, пострадавших и разрушений. В частности, 2 февраля сообщалось, что с начала месяца в Краматорске в результате обстрелов, совершенных противником, погибли три человека, и подверглась разрушениям 51 многоэтажка.

Украинские власти объявляли эвакуацию с неоккупированной территории региона.

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