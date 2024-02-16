Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.

Против сил третьей отдельной штурмовой бригады на их участке фронта в Авдеевке - не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Об этом сообщается в официальном канале 3-й ОШБр в Telegram.

"Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300- ми" противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что весомые потери сейчас несет и 30-я ОМСБр ВС РФ, идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

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По имеющимся данным третьей штурмовой, силы противника на их участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.

"Против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР". Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, осуществляющий ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводящий диверсии, а также корректирующий удары авиации и артиллерии. Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой", - заявили в 3-й ОШБр.

Ситуация в Адвеевке - последние новости

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов заявил, что на одном из участков в Авдеевке бойцы ОШБр находятся в полном окружении. По его словам, "противник действительно очень превосходит нас".

Военный отметил, что среди противников есть представители ГРУ ВС РФ, которые являются неким флагманом в давлении на город Авдеевка, "относительно ситуации в городе, в некоторых отрезках она критическая, где-то напряженная".

Также УНИАН сообщал, что ВСУ отходят с позиции на окраине Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что после многих месяцев противостояния принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города.

По его словам, решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

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