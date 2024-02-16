По словам руководителя ГУР, объемов вооружений, которые поставляют партнеры, недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины.

Ситуация на фронте является плохой, но не критической. Об этом в интервью французскому изданию Liberation сообщил руководитель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, снарядов на самом деле не хватает, "и на это есть объективная причина", ведь "мы сталкиваемся с войной высокой интенсивности в течение двух лет, а всего – 10 лет конфликта".

"Поэтому проблема, которую мы чувствуем, логична. Объемов, которые нам поставляют наши партнеры, недостаточно, чтобы покрыть наши потребности, равно как и нашей промышленности", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что Украине не хватает артиллерийских боеприпасов в целом и артиллерийских систем калибра 155 мм, а также снарядов для этих систем.

"Нам также не хватает снарядов для контрбатарейной борьбы на большие расстояния, а также систем для нанесения ракетных ударов на большие расстояния", - уточнил разведчик.

При этом, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США Украине глава ГУР заявил, что "пессимистического сценария не будет".

Кирилл Буданов - последние заявления

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в продолжительной войне побеждает тот, кто имеет более мощную экономику и логистику.

По его словам, никакие чудо-технологии не помогут кардинально изменить ход длительной войны.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские пилоты ― одни из самых квалифицированных в мире.

Он подчеркнул, что никто никогда не сталкивался с российскими истребителями четвертого поколения в небе, кроме украинских пилотов.

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