По его словам, оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления одержать хоть какую-то победу для себя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке и юге Украины остается "максимально жесткой".

Об этом он заявил в видеообращении.

"Оккупанты не оставляют попыток путем нового масштабного наступления завоевать хоть какую-то победу для себя. Хотя бы то, что они смогут "скормить" своим пропагандистам. И я искренне благодарен каждому нашему защитнику, каждой нашей защитнице, всем Вооруженным силам Украины, всем нашим городам, всем нашим громадам, которые оказывают сопротивление захватчикам. Которые держатся и своей борьбой, без преувеличения, спасают наше государство", - отметил он.

Среди этих городов Зеленский назвал Мариуполь, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Торецк, Большую Новоселку, Золотое, Попасную, Изюм, Харьков, Гуляйполе, Николаев, Высокополье, Снегиревку.

"И десятки других городов, других наших громад востока, громад юга Украины, в борьбе за которые решается судьба нашего народа, судьба нашей свободы", - добавил глава государства.

Ранее сегодня Зеленский констатировал, что Россия не готова к мирному урегулированию.

До этого президент и Генштаб ВСУ заявляли, что россияне начали большую "битву за Донбасс".

Минобороны Украины отмечало, что российские войска пошли в наступление на востоке Украины, в частности в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.