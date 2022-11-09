Неподалеку Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Российские оккупанты на юге продолжают мародерство, усиливают полицейский террор и уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг" по итогам 8 ноября.

"Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные. Испытания пропускной способности Каховской плотины осуществляют переправляя грузовики с награбленным имуществом - бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей", - говорится в сообщении.

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В ОК "Юг" также отметили, что неподалеку от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Также отмечается, что оккупанты усиливают полицейский террор.

"Создавая невыносимые условия для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи", - рассказали в ОК "Юг".

Что происходит на юге

Как известно, на южном направлении продолжаются интенсивные наступательные действия украинской армии.

В начале октября в Офисе президента Украины отчитывались об освобождении более 2 тысяч 400 квадратных километров территории Херсонской области.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Кремль планирует сдать значительные территории Херсонской области.

В то же время президент Владимир Зеленский говорил, что россияне не готовы покинуть Херсон, а их наиболее подготовленные солдаты остаются на местах.

В украинской разведке говорят, что россияне массово вывозят из Херсонской области не только памятники, бытовую технику и вещи мирного населения, а еще и стеклопакеты.

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