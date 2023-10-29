На левом берегу Херсонской области ликвидированы десятки оккупантов, поделилась руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что обстановка на юге остается достаточно напряженной.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов. "По интенсивности воздушных тревог ночь была тревожной. Обстановка остается достаточно напряженной в нашей зоне ответственности. Враг продолжает использовать воздух как основной способ давления на всех направлениях", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что речь идет как о применении тактической авиации, так и о направлении беспилотников типа "Шахед".

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"Очевидным является изучением врагом систем противовоздушной обороны и будущих путей следования ракет. Поэтому обнаружение самих дронов уже произошло после оставления ими временно оккупированной территории Херсонщины. Но на Николаевщине... сработала ПВО, и две цели были уничтожены, два "Шахеда", - рассказала пресс-секретарь.

По словам Гуменюк, в их зоне ответственности попаданий не было. Через эту зону двигались всего три "Шахеда".

Она также отметила, что украинские войска продолжают уничтожать российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. "Уже предварительные данные есть: более 20 оккупантов уничтожены, семь единиц техники, среди которых четыре крупнокалиберные пушки и три автобронетанковые единицы", - сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что ночью областной центр снова подвергался обстрелам. По населенным пунктам правого берега области было выпущено более 30 управляемых авиабомб.

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Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 29 октября, российские оккупанты обстреляли несколько областей Украины. В частности, в Днепропетровской области враг из тяжелой артиллерии накрыл Никопольский район.

Так, в райцентре в результате атаки повреждены шесть домов, административное здание и частное предприятие. Кроме того, вражеские снаряды попали и по Мировской громаде. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.

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