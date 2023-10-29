Обошлось без жертв и пострадавших.

Российские оккупанты ночью обстреляли несколько областей Украины, областные военные администрации отчитались о последствиях атак.

Так, в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о четырех обстрелах за ночь.

"Россияне из тяжелой артиллерии накрывали Никопольщину. В районном центре побили шесть домов. Повреждены админздание и частное предприятие", - отметил он.

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Также вражеские снаряды попали и по Мировской общине. Там происходит обследование территории. Лысак отметил, что везде обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что российские захватчики снова совершили ракетную атаку по Миргородскому району области.

"По предварительной информации, без пострадавших. Повреждений гражданской инфраструктуры нет. Все службы работают на месте", - отметил он.

Также в Telegram-канале Херсонской ОВА сообщается, что ночью оккупанты атаковали Новоберислав.

"Зафиксировано четыре прилета КАБ. В результате удара разрушены жилые дома. К счастью, обошлось без жертв", – отметили в ОВА.

Сумская ОВА в своем Telegram-канале сообщила, что ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской общины: зафиксирован один взрыв из миномета.

Кроме того, в частности, Хмельницкая ОВА отметила, что ночью в области работали силы противовоздушной обороны.

"Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.

Война в Украине - обстрелы оккупантов

Как сообщал УНИАН, 28 октября Лысак сообщил, что российские оккупанты ночью ударили ракетами по Днепропетровской области. Украинские воины ликвидировали три вражеские воздушные цели.

По данным главы ОВА, захватчики также дважды били из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине (Никопольский район) - запустили по селам несколько снарядов.

На юге враг продолжает издеваться над гражданским населением, по которому наносит удары из разного оружия.

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