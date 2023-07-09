За минувшие сутки на юге было уничтожено, в том числе 37 российских захватчиков и две крупнокалиберные пушки, которыми враг обстреливал Херсон.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что ситуация на юге остается достаточно сложной, а у некоторых российских оккупантов диагностируют холеру.

Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Ситуация (на юге – УНИАН) остается достаточно сложной, развивается мощно и энергично. Поскольку враг, безуспешно выискивая направление, откуда ему ждать максимального удара, пытается обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта", - отметила Гуменюк.

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В частности, добавила она, захватчики продолжают применять и управляемые авиабомбы.

В то же время, отметила пресс-секретарь, "немного уменьшилась интенсивность обстрелов". "Вполне вероятно, из-за того, что наша работа по складам с боеприпасами на прошлой неделе была результативной", - сказала Гуменюк.

Так, отметила она, уничтоженные таких пять складов боеприпасов в полосе левого берега сказались на том, что за минувшие сутки количество обстрелов уменьшилось до 70, а ранее оно держалось на уровне от 90.

Гуменюк также сообщила, что за минувшие сутки было уничтожено 37 российских захватчиков, одну установку ЗРК "Бук", станцию радиоэлектронной борьбы, две лодки и две крупнокалиберные пушки, которыми враг обстреливал Херсон.

Говоря о попытках оккупантов вернуться на позиции, которые они занимали до подрыва Каховской гидроэлектростанции, пресс-секретарь отметила, что это удается им частично.

"Там, где вода отошла достаточно сильно, - они возвращаются. Но эта работа для них осложнена своим же минированием. Потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными заграждениями", - сказала она.

В то же время врагу оказалось очень комфортно на тех рубежах обороны, куда их отбросила вода. "Им понравилось там, где больше укреплено, и подальше от сил нашей артиллерии. Поэтому возвращение на эти позиции происходит очень неохотно. Командованию приходится заталкивать туда личный состав. Потому что они понимают, что идут за билетом в один конец", - рассказала Гуменюк.

Кроме того, подчеркнула она, у оккупантов там очень сложная гуманитарная ситуация. "Они продолжают очень серьезно страдать от кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру", - сказала пресс-секретарь.

Она также сообщила, что сейчас в Черном море шторм до пяти баллов, поэтому все вражеские ракетоносители заведены в пункты базирования. "В целом корабельная группировка в Черном море уменьшена до шести, в Азовском на дежурстве находится три. Там они разворачивают свою новую базу с акцентом на азовские порты – для того, чтобы тщательнее отслеживать то, что могут украсть морским путем", - отметила Гуменюк.

Ситуация на юге

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. В результате были затоплены многие населенные пункты как на временно оккупированной, так и на подконтрольной Украине территории Херсонской области. После этого специалисты заговорили об угрозе заболеваемости холерой.

Захватчики не давали эвакуировать людей из затопленных населенных пунктов. Тела погибших людей замечали даже на крышах домов.

5 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что во временно захваченных Скадовске и Геническе на Херсонщине фиксируется увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. Отмечалось, что по характеру протекания болезнь имеет признаки холеры.

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