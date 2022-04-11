Состав горел 2,5 часа.

На Луганщине ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Наши защитники уничтожили склад с боекомплектом орков возле оккупированного населенного пункта Луганщины. То, что россияне разносят по своим сепарским источникам, что ВСУ обстреляли жилой сектор, - ложь! А у нас маленькая победа - пылало 2,5 часа то, что уже сегодня могло убить наших людей", - написал Гайдай.

Ранее, как писал УНИАН, стало известно, что атаку под Золотым отражено, впрочем россияне обстреляли каждый город Луганщины.

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