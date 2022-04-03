На севере захватчики завершили вывод подразделений с территорий Украины в Россию и республику Беларусь.
В то же время продолжается вывод в РФ (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары.. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.
"В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь", – отметил он.
Ситуация по районам
- Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы;
Все под контролем. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.
- Бучанский район;
В общинах, находящихся под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.
- Броварской район;
Территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской общин.
- Вышгородский район;
Ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.
"В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах", – добавил Павлюк.
Напомним, вчера в Министерстве обороны сообщили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. Враг находился там с первых дней войны, убивал и пытал мирное население, полностью разрушал целые города и села.
В то же время в Генштабе отмечают, что российские оккупанты имеют планы относительно окружения группировки Объединенных сил и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.