С севера Киевской области россияне убрались полностью.

На севере захватчики завершили вывод подразделений с территорий Украины в Россию и республику Беларусь.

В то же время продолжается вывод в РФ (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавших в направлении города Бровары.. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

"В освобожденных от захватчика населенных пунктах Бучанского, Вышгородского, Броварского районов силами обороны производится зачистка и разминирование. Также завозится гуманитарная помощь", – отметил он.

Ситуация по районам

Обуховский, Бориспольский, Белоцерковский, Фастовский районы;

Все под контролем. Продолжается работа по приему, хранению и направлению гуманитарных грузов. Налажен дистанционный образовательный процесс. Предприятия агропромышленного комплекса проводят весенне-полевые роботы. Силы обороны – в повышенной боеготовности.

Бучанский район;

В общинах, находящихся под оккупацией, проводятся работы по разминированию, восстановлению газо-, электроснабжения, связи. Завозится гуманитарная помощь.

Броварской район;

Территория полностью контролируется. В отдельных населенных пунктах из-за проведения боевых действий нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду. В частности, это территории Великодимерской, Калитянской и Барышевской общин.

Вышгородский район;

Ситуация в районе остается напряженной, но контролируемой. Продолжается работа по укреплению обороноспособности района.

"В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.Славутич нуждается в продуктах питания, горючем и медикаментах", – добавил Павлюк.

Напомним, вчера в Министерстве обороны сообщили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. Враг находился там с первых дней войны, убивал и пытал мирное население, полностью разрушал целые города и села.

В то же время в Генштабе отмечают, что российские оккупанты имеют планы относительно окружения группировки Объединенных сил и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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