Говорить о том, что противник будет пытаться развить наступление на Харьковском направлении нецелесообразно, у них нет ресурса, уверен Сергей Грабский.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил переброску чеченского подразделения "Запад-Ахмат" под Волчанск потребностью россиян восстановить утраченные там ресурсы. Об этом Грабский сказал в эфире телемарафона.

"То, что Россия бросила под Волчанск подразделения чеченского батальона, свидетельствует, что операция под Харьковом носит отвлекающий характер. Надо понимать, что чеченские батальоны - они, как правило, относятся к Росгвардии, они выполняют дополнительные фукнции. И сейчас их туда направили, как говорят, "на стабилизацию ситуации" непосредственно в городе Волчанске. Но россияне вводят такие подразделения на то направление именно для того, чтобы пополнить свои достаточно ограниченные ресурсы", - сказал эксперт.

По словам Грабского, хоть Россия и имеет полмиллиона войск, которыми оперирует против нас, все же их не хватает на все направления.

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"Поэтому, чтобы поддержать боеспособность подразделений на основных направлениях ведения борьбы в Донецкой области, они заменяют постепенно эти подразделения Вооруженных сил Российской Федерации подразделениями Росгвардии, в том числе чеченскими батальонами. Подразделения Росгвардии - это не регулярные войска, они направляются для стабилизации ситуации, зачистки территории, проведения карательных действий против местного населения. Другой вариант - это применение этих подразделений на замену тех подразделений ВС РФ, которые потеряли боеспособность", - пояснил он.

Грабский убежден, что у врага нет потенциала развивать Харьковское наступление.

"Надо понимать, что в соответствии с той стратегией, которую использует противник в этой войне, он может пытаться растягивать внимание наших Сил обороны, растягивать ресурсы и такие попытки будут продолжаться. Но надо понимать - и это подтверждается многими источниками - что на этом направлении противник в целом сконцентрировал, ну, максимум с учетом подразделений Росгвардии до 50 тыс. войска. Для сравнения, на Донецком направлении действует примерно 270 тыс. Поэтому говорить о том, что там противник будет пытаться что-то развить, какое-то наступление - нецелесообразно", - сказал эксперт.

Грабский подчеркнул, что россияне не подошли даже к основной линии обороны, а боевые действия ведутся в пределах до 10 км от линии государственной границы, где нет серьезных укреплений.

"Даже при таких условиях нашими героическими действиями фактически остановили продвижение противника", - отметил он.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Три дня назад спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силам обороны удалось отбить часть позиций в районе Липцев Харьковской области.

Нашим Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в городе Волчанск, продолжаются контрударные действия и в других районах и на границе Харьковщины. Враг пытается прорвать оборону в направлениях населенных пунктов Волчанск и Зеленое. Россияне хотят захватить Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю с развертыванием наступления в тылы наших подразделений, рассказал Волошин.

Вчера в ISW сообщили, что Россия бросила под Волчанск подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".

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