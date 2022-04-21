На сегодня заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района.

В Харьковской области российские оккупационные войска изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров, которые пытаются доставить гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Россияне полностью изолируют от Украины оккупированные населенные пункты, запрещают эвакуацию и не допускают волонтеров. В частности, на сегодня заблокированы все оккупированные населенные пункты Великобурлукского района Харьковской области. Выезд возможен исключительно на территорию РФ", – говорится в сообщении.

По данным разведки, действует абсолютный запрет на доставку гуманитарных грузов с контролируемой Украиной территории. "Местные жители предупреждены о том, что волонтеры, которые пытаются доставить помощь – расстреливаются. Недавно стало известно о расстреле волонтеров, которые ехали из пгт Шевченково", – отмечается в сообщении.

Также по состоянию на 20 апреля в районе отсутствует мобильная связь.

"Многие населенные пункты остались без электроснабжения. Не работают банкоматы, а продукты продаются по значительно завышенным ценам. Отсутствует медицинская помощь и поставка лекарств. Дороги, в том числе грунтовые – минируются", – говорится в сообщении.

Где на Харьковщине "горячо"

За минувшие сутки от обстрелов захватчиков на Харьковщине пострадало пять гражданских лиц. Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе

"Горячо" на Изюмщине, постоянно идут бои, но противники несут значительные потери, отметил глава Харьковской ОВА.

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