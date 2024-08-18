Он добавил, что пока на Покровском направлении за неделю оккупанты прошли 2-3 км, ВСУ в Курской области проходят 2-3 км в сутки.

Военно-политический обозреватель Адександр Коваленко согласился с прогнозом The Sunday Times о том, что РФ может контратаковать под Курском в конце октября, однако указал на нюанс.

Он отметил, что в настоящее время в Курской области сосредоточено до 15 тыс. личного состава оккупантов из которых 6 тыс. это подкрепление отправленной из зоны боевых действий в Украине.

Аналитик отметил, что неконтролируемая россиянами территория в Курской области сейчас около 1 300 км², а для стабилизации только линии боестолкновений по такой территории необходимо не менее 30-тысячной группировки и площадь продолжает увеличиваться.

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Коваленко акцентировал, что, если "завтра в Курской области не появится 30 тыс. тел российских оккупантов, то к концу августа им нужно будет для стабилизации уже до 40 тыс.".

Он отметил, что если командование оккупантов забьет на часть Курской области и выберет для себя ЛБС, по которой и будет держать войска до подхода ВСУ, то на этой линии она вполне сможет сосредоточить силы более 50 тыс. личного состава до конца октября. Причем этого хватит не только для стабилизации ЛБС, блокирования расширения зоны контроля ВСУ, но и нанесения контрударов.

"А теперь про нюанс - где эти хотя бы 50 тыс. личного состава взять, если только не ослабить одно из направлений в самой Украине? С каждого по чуть-чуть, как мы видим, уже не работает, нужно много и сразу", - указал аналитик.

Он добавил, что пока на Покровском направлении за неделю оккупанты прошли 2-3 км, ВСУ в Курской области проходят 2-3 км в сутки.

"Непопулярные решения, так или иначе, но будут приниматься. Имейте терпение", - спрогнозировал Коваленко.

Ситуация в Курской области

С начала Курской операции ВСУ прошло уже почти две недели, а россияне все еще не смогли собрать группировку, необходимую для отражения атаки. Как пишет Financial Times, вместо этого Кремль объединил подразделения со всей страны и из менее активных частей фронта, одновременно разворачивая молодых призывников.

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