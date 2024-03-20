За сутки армия РФ потеряла 140 военных, танк, 12 пушок и 10 спецавтомобилей.

Российская армия несколько раз атаковала позиции украинских защитников в Запорожской и Херсонской областях, но потеряв десятки солдат, вернулась на свои позиции.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, в этой операционной зоне несмотря на значительные потери, враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. В частности, за сутки захватчики совершили один штурм на левобережье Днепра и шесть раз штурмовали украинские позиции в районе Работино Запорожской области. Во всех случаях враг действовал группами, количество каждого из которых - до отделения. Атаки происходили без поддержки бронетехники.

"Понеся потери, противник отошел на исходные позиции", - заявили в Силах обороны.

В общем, в течение суток, во время неудачных штурмов и огневых попаданий по соответствующим местам, в зоне ответственности Сил обороны юга армия РФ потеряла 140 военных (убитыми и ранеными), танк, 12 пушок, миномет, 10 единиц автобронетехники, антенну связи, генератор.

"Уничтожен полевой пункт боеснабжения противника", - рассказали в ВСУ.

В то же время оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов. В частности, в течение боевых суток враг, применив тактическую авиацию, нанес удар в районе Антоновки Херсонской области и осуществил пуски управляемых авиационных бомб в районе Темировки, Работино и Малой Токмачки Запорожской области.

Вместе с тем, агрессор продолжает террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. За сутки оккупанты применили 169 FPV-дронов, 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили 150 осколочных боеприпасов. В результате ударов вражеских БпЛА на Херсонщине ранены два гражданских лица, повреждены дошкольное учебное заведение, жилой дом и гражданский автомобиль.

Также находились под вражеским артиллерийским огнем акватория Очаковской и территория Куцурубской громад на Николаевщине.

"Из артиллерии враг 12 раз бил по Херсону, трижды ударил по Садовому и дважды по Бериславу. Также под огонь вражеской артиллерии попали Кизомыс, Антоновка, Широкая Балка, Шляховое, Львовское, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Одрадокаменка, Шевченковка, Крещеновка, Станислав, Осокоровка, Днепровское, Михайловка, Качкаровка, Бургунка, Республиканец и Приднепровское на Херсонщине. В результате этих артиллерийских обстрелов 3 гражданских лица получили ранения", - говорится в сообщении.

Еще огнем российской артиллерии повреждены две многоэтажки, припортовая инфраструктура, административное здание и частные дома.

Кроме того, захватчики дважды били из артиллерии по Гуляйполю на Запорожье, были обстреляны Малиновка, Малая Токмачка, Новоандреевка, Гуляйпольское, Новоданиловка, Чаривне, Темировка, Новодаровка. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

"Враг нанес артиллерийские удары по Никополю, Марганецкой, Покровской и Синельниковской громадах на Днепропетровщине. К сожалению, в результате вражеских обстрелов ранены 5 гражданских лиц, среди которых есть ребенок. Повреждены хозяйственные постройки, частные дома и экскаватор", - рассказали в Силах обороны.

Известно, что корабли флота РФ в Черном и Азовском морях отсутствуют, российские ракетоносители не покидали пункты базирования.

Ситуация на фронте: последние новости

Напомним, за предыдущие боевые сутки российская армия осуществила три попытки штурмов на левобережье Днепра и девять - в районах Работино и Приютного Запорожской области.

Украинские защитники нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, его огневых позициях и тылах. В течение суток получено подтверждение, что благодаря действиям Сил обороны на левобережье и в Запорожской области уменьшилось почти на 170 оккупантов, танк, шесть пушек, два комплекса радиоэлектронной борьбы, 18 единиц автобронетехники.

Также представитель Национальной гвардии Руслан Музычук подтвердил, что российские оккупанты пытаются давить на украинскую армию в районе села Работино.

"Одна из точек, где его активность, - это Ореховское направление, в районе Работино. Враг пытается давить, скажем так, с восточного направления, с южного направления в районе Работино. Тоже, конечно, это Новопавловское направление, где враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение, занять более выгодные рубежи", - объяснил он.

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