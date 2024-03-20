Ситуация на южной части нашего государства остается напряженной, отметил спикер Национальной гвардии.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и спикер Национальной гвардии Руслан Музычук заявил, что российские оккупанты пытаются давить в районе села Работино (Запорожская область).

Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос о текущей ситуации на юге Украины и сообщений о возможном продвижении врага, в частности, в районе Вербового. Музычук отметил, что в целом ситуация на юге остается напряженной, как и на многих других участках. Враг пытается также улучшить свое тактическое положение и сужать "серую зону" на участках, где он накопил свои подразделения и подтягивал резервы.

"Одна из точек, где его активность, - это Ореховское направление, в районе Работино. Враг пытается давить, скажем так, с восточного направления, с южного направления в районе Работино. Тоже, конечно, это Новопавловское направление, где враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение, занять более выгодные рубежи", - рассказал спикер.

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Он добавил, что за прошедшие сутки по позициям, где свои задачи выполняют подразделения Нацгвардии, российские захватчики нанесли 111 ударов из артиллерии и ракетных систем залпового огня. "Если анализировать с активностью врага в течение прошлой недели, то она немного снижена", - сказал Музычук.

Российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, по мнению бойцов, участвовавших в боях за Работино, перед началом летнего контрнаступления украинское военное командование плохо понимало реальный уровень готовности россиян к обороне. По их словам, это могло быть одной из причин неудачи.

В своей утренней сводке сегодня, 20 марта, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил, что за прошедшие сутки на Ореховском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и села Работино. По мнению экспертов, окончание войны в Украине может быть неожиданным.

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