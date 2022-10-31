Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника.

Украинские защитники за 30-31 октября нанесли по врагу 21 удар.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 31 октября.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 - по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 - по взводным опорным пунктам, а также 4 - по позициям комплексов противовоздушной обороны противника", – говорится в сообщении.

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Кроме этого, подразделения противовоздушной обороны сбили 1 вертолет и 1 штурмовик Су-25 противника. А воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.

В предыдущие дни была поражена живая сила и техника противника на юге. По уточненной информации, в Херсонской области уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской - уничтожен склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники различного типа и ранены до 120 военнослужащих.

Последние потери России в Украине

В субботу, 29 октября, Генштаб ВСУ отчитался о рекордных потерях российской армии за одни сутки с начала полномасштабной войны. Так, было ликвидировано почти тысячу российских оккупантов, прежде всего на Донецком и Лиманском направлениях.

На юге за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 27 российских захватчиков и много вражеской техники.

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