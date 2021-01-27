Также миссия столкнулась с ограничениями свободы передвижения.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима тишины за сутки на Донбассе.

Читайте такжеУкраинцам в ОРДЛО массово выдают российские паспорта: правозащитники привели цифрыОб этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня. За минувшие сутки в этой области зафиксировано 17 таких нарушений. В Луганской области миссия зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня. За минувшие сутки в этой области не зафиксировано ни одного такого нарушения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что миссия столкнулась с ограничениями свободы передвижения на блокпосту боевиков в Старомихайловке Донецкой области и в неподконтрольных пунктах пропуска на границе возле Вознесеновки и Должанского Луганской области.

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Автор: УНИАН