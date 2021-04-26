На Донбассе с начала текущих суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17:00.
Так, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Водяного.
Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Читайте также"Чтобы на Пасху не стреляли": Зеленский анонсировал возобновление режима тишины на Донбассе
Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации оперативно реагировала на нарушения через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, используя координационный механизм", - сообщили в пресс-центре ОС.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Чехии арестовали трех боевиков, воевавших против Украины на стороне "ДНР"
- Вторжение отложено
- Документ о реагировании на нарушение "тишины" могут принять 28 апреля - Кравчук
- Зеленский резко ответил на предложение Путина: не собираюсь говорить с террористами
- СЦКК показал последствия минометного обстрела Водяного боевиками (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram