Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

На Донбассе с начала текущих суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17:00.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел в направлении поселка Гнутово, а у населенного пункта Светлодарск - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

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Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что на действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации оперативно реагировала на нарушения через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, используя координационный механизм", - сообщили в пресс-центре ОС.

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Автор: Инна Андалицкая